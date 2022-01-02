Самые важные новости Украины и мира за пятницу, 2 января:

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В больнице умер военный

Источник: фейсбук Коростенского городского коллегиума

В больнице 1 января на 21-году жизни умер украинский защитник Игорь Тычина. Враг ранил героя 27 декабря. Об утрате сообщила пресс-служба Коростенского городского коллегиума.

Игорь Тычина достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее, которым не суждено было осуществиться,

– говорится в сообщении.



Игорь Тычина / фейсбук Коростенского городского коллегиума

Игорь Тычина находился в коме

Заместитель Коростенского городского главы Наталья Чижевская отметила, что герой воевал в составе 95 десантно-штурмовой бригады. За жизнь воина боролись в Харьковском госпитале.

Он находился в коме в Харьковском госпитале. Врачи боролись за его жизнь, но первого января молодая жизнь оборвалась,

– рассказала она.

Назвали имя погибшего воина

Источник: фейсбук 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады

Стало известно имя погибшего 31 декабря на Донбассе украинского военного. Во время обстрела позиций ВСУ ранение, несовместимое с жизнью, получил Станислав Богуславский.

В пресс-службе 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады сообщили, что младший сержант Богуславский был искренним и открытым человеком. Его гибель – тяжелая потеря для всех. Герой всегда был готов протянуть руку помощи своим собратьям.

Но враг своими коварными действиями оборвал жизнь десантника, патриота, настоящего сына своего народа. Вечная память герою. Не простим,

– подчеркнули военные.



Станислав Богуславский / фейсбук 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады

Редакция 24 канала выражает соболезнование родным и близким погибших героев Украины.

Смерть украинца за границей

Источник: Wiadomości

В Польше обнаружили тело убитого украинца. У него была серьезная травма головы, которая, вероятно, послужила причиной смерти. Правоохранители задержали 12 человек, считающихся причастными к убийству.

Погибшего обнаружили прохожие на улице. По предварительным данным, 47-летний украинец праздновал Новый год в компании земляков и иностранцев. Все они – граждане Украины, Белоруссии и Индонезии.

Из-за алкогольного опьянения они не смогли дать показания. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Вспышка COVID-19 в Антарктиде

Источник: BBC

Сотрудники бельгийской исследовательской станции антарктической станции "Принцесса Елизавета" подхватили коронавирус. Отмечается, что смертельная инфекция была выявлена ​​у 16 ​​из 25 полярников.

Первый инфицированный был обнаружен 14 декабря. Он был членом команды, прибывшей на станцию ​​неделю назад. Дальше вирус начал быстро распространяться.

Специалисты считают, что на станцию ​​попал штамм "Омикрон", поскольку все полярники вакцинированы, а у одного из них даже есть бустерная доза.

Полярники продолжают работу

Сейчас болезнь у всех протекает в легкой форме, потому они решили продолжить работу и не покидать станцию.

Руководитель проекта Международного полярного фонда Джозеф Чик отметил, что работникам предложили улететь домой 12 января, если есть такая необходимость. Но никто из группы не согласился.

Обратите внимание! Сейчас на станции "Принцесса Елизавета" работают 2 врача, которые следят за состоянием больных. Пока распространение COVID-19 на объекте не прекратится, станция не сможет принимать новых сотрудников.

Остановка "Северного потока-2"

Источник: Funke

Представитель "Зеленых" Омид Нурипур, претендующий на должность главы партии, назвал условия, согласно которым запуск российского газопровода "Северный поток-2" следует поставить под вопрос.

Если Россия вторгнется в Украину, то, разумеется, "Северный поток-2" должен стать предметом обсуждения. Это вообще не вопрос,

– убежден политик.

Омид Нурипур напомнил, что его партия всегда выступала против российского проекта. Однако отметил, что теперь газопровод тяжело остановить потому, что он уже построен и речь идет только о сертификации.

"Мы будем соблюдать законодательство. Если Еврокомиссия и Федеральное сетевое агентство приходят к выводу, что нет правовой основы для его запуска, то газ по нему не потечет. Если же правовая основа есть, то "Северный поток-2" будет запущен", – подытожил представитель "Зеленых".

К слову! Глава МИД Германии Анналена Бербок от партии "Зеленых" долгое время занимает позицию противника Кремля и выступает против "Северного потока-2". В частности, критикует Россию из-за войны на Донбассе и оккупации Крыма.