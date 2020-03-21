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      Главные новости 21 марта: в Киеве остановится транспорт, умерла Ирина Бекешкина

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      В Киеве перестает курсировать общественный транспорт. В оккупированном Крыму выявили первый случай инфицирования коронавирусом, а на Харьковщине ввели режим чрезвычайной ситуации. Преждевременно умерла известная украинская социолог Ирина Бекешкина. Такими были главные новости субботы, 21 марта.

      Самые важные новости в Украине и мире за сегодня:

      Транспорт в Киеве

      23 марта в Киеве воспользоваться общественным транспортом смогут не все. В него будут пускать только спецработников важных сфер, перед тем каждому из них выдадут пропуска. Такие ограничения будут действовать только на время борьбы с пандемией коронавируса.

      Контролировать соблюдение правил перевозки будут полицейские и работники "Муниципальной стражи": в салоне каждого автобуса, троллейбуса или трамвая их будет трое. Они будут проверять наличие спецпропусков и количество пассажиров внутри.

      Важно знать С понедельника в Киеве общественный транспорт будет возить только спецработников по пропускам

      Кто сможет воспользоваться транспортом в Киеве

      • Спасатели;
      • Медицинские работники;
      • Правоохранители;
      • Люди, которые работают в продуктовых магазинах;
      • Аптекари;
      • Работники ЖКХ;
      • Сотрудники стратегических предприятий.

      Для перевозок важных для деятельности города работников, разработали схемы движения. Так, с понедельника будут действовать только по 6 автобусных и трамвайных маршрутов, а также 5 троллейбусных. С их схемами движения, а также графику можно ознакомить ЗДЕСЬ.

      Важно! за 21 марта в столице обнаружили 7 новых случаев инфицирования коронавирусом: заразились 5 мужчин и две женщины.

      Вечером субботы коронавирус был подтвержден у двух женщин в возрасте 29 и 39 лет, а также у пяти мужчин – от 31 до 50 лет. Всего в Киеве уже 10 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. По Украине всего зарегистрировано таких 48.

      Из-за быстрого распространения вируса в Киеве запретят пользоваться детскими и спортивными площадками, ограничат количество покупателей в аптеках и магазинах, которые могут там одновременно находиться. Собирается киевская власть и продезинфицировать многоквартирные жилые дома. Обо всех нововведениях из-за усиленного карантина в Киеве читайте по ссылке.

      Умерла Ирина Бекешкина

      Известный украинский социолог, директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина ушла из жизни на 69-м году жизни. Она была одной из самых авторитетных женщин в кругах ученых Украины, о ее достижениях в сфере социологии известно и зарубежным специалистам.

      Причина ее смерти пока неизвестна.

      Подробнее здесь Ирина Бекешкина умерла: что о ней известно

      Коротко про Бекешкину:

      • кандидат философских наук;
      • директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива;
      • старшая научная сотрудница Института социологии НАН Украины;
      • в 2007 и 2008, 2019 годах попала в список 100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус".
      • Разработала структурную модель личности как объекта комплексного исследования и концепции электорального поведения, его особенностей в Украине.

      Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким Ирины Бекешкиной. Светлая память!

      Коронавирус в Крыму

      В оккупированном Россией Крыму зафиксировали первый случай коронавируса. Инфекцию обнаружили у мужчины, который недавно вернулся из Франции. Пока неизвестно, в каком именно городе это произошло и сколько мужчине лет.

      Об этом первый случай коронавируса зафиксировали в оккупированном Крыму

      Ставленник российских оккупантов, так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов рассказал, что пациент находится в состоянии средней тяжести, ему оказывают всю необходимую помощь.

      Кто ответственный за ситуацию с коронавирусом в Крыму?
      Россия. Согласно нормам международного права, именно государство-оккупант несет полную ответственность за безопасность и гуманитарную ситуацию на оккупированных ею территориях.

      Люди, с которыми контактировал больной помещены в изоляцию, у них отобрали образцы на анализы.

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Новости Украины Коронавирус в Украине Новости политики Новости Крыма Новости Харькова Публикации
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