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      Ушла из жизни Ирина Бекешкина

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      Преждевременно умерла Ирина Бекешкина. Она была известный украинский социолог, директором Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

      Печальную весть сообщили на сайте фонда "Демократические инициативы".

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      Большое горе постигло наш фонд, наше гражданское общество, нашу страну. Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина,
      – говорится в сообщении.

      В фонде добавляют, что Бекешнина была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества.

      Женщина до последнего дня работала и проводила опросы, мероприятия. Она была переполнена новыми идеями и планами. Смерть пришла неожиданно.

      Ирине Бекешкиной было 68 лет.

      Редакция 24 канала выражает соболезнования семье и близким Бекешкиной.

      Что известно про Ирину Бекешкину

      • окончила философский факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко и аспирантуру Института философии АН УССР;
      • известный украинский социолог;
      • кандидат философских наук;
      • директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива;
      • старшая научная сотрудница Института социологии НАН Украины;
      • одна из самых авторитетных женщин в науке Украины.
      • в 2007 и 2008 годах попала в список 100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус".
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Офіс Президента Потери Новости Украины
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