Преждевременно умерла Ирина Бекешкина. Она была известный украинский социолог, директором Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Печальную весть сообщили на сайте фонда "Демократические инициативы".

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Большое горе постигло наш фонд, наше гражданское общество, нашу страну. Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина,

– говорится в сообщении.

В фонде добавляют, что Бекешнина была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества.

Женщина до последнего дня работала и проводила опросы, мероприятия. Она была переполнена новыми идеями и планами. Смерть пришла неожиданно.

Ирине Бекешкиной было 68 лет.

Редакция 24 канала выражает соболезнования семье и близким Бекешкиной.

Что известно про Ирину Бекешкину