Ирина Бекешкина умерла: что о ней известно

Ирина Бекешкина умерла в Киеве на 69-м году жизни. Ее коллеги сообщают, что смерть преждевременная, но причина пока не известна.

Біографія Ірини Бекешкіної

Ірина Бекешкіна народилася народилася 4 лютого 1952 року у місті Івдель Свердловської області РФ. Українська соціологиня та директорка фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спеціалізувалася на політичній та електоральній соціології.

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У 1974 вона закінчила філософський факультет Київського університету імені Т.Г. Шевченка. Пізніше вона також закінчила аспірантуру Інституту філософії АН УРСР, отримавши науковий ступінь кандидата філософських наук. Саме там вона працювала молодшим, а потім й старшим науковим співробітником.

Наукова діяльність та розробки

З оголошенням Україною незалежності Бекешкіна стала науковим співробітником Інституту соціології НАН України.

Ірина Бекешкіна була визнаним авторитетом у галузі / Фото Олександр Чекменьов

Її співпраця з фондом "Демократичні ініціативи" починається у 1996 році, коли вона стає заступником директора інституції. Безпосередньо науковим керівником вона стає у 2001 році. Саме під її редактурою виходив бюлетень "Політичний портрет України", що видавав фонд.

Після смерті керівника фонда Ілька Кучеріва у 2010 році, вона стає директором.

Розробила

структурну модель особистості як об'єкту комплексного дослідження;

концепції електоральної поведінки, її особливостей в Україні.

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Відзнаки та впливовість

У 2007, 2008, 2019 роках потрапила до списку 100 найвпливовіших жінок України за версією журналу "Фокус".

Відзнака 2019 року / Фото dif.org.ua

За оцінкою видання, її впливовість обумовлена інформованістю, компетентністю, великими зв'язками в українських і зарубіжних громадських організаціях, ЗМІ, політичних колах.

Ірина Бекешкіна автор більш 100 наукових праць, великої кількості публікацій та коментарів у ЗМІ.

Останні коментарі Бекешкіної на 24 каналі

Чому українці не сприймають платформу примирення на Донбасі

Соцопитування показують: люди хочуть примирення, але не розуміють, за що шість років ми воювали? Виходить, що "примирення", яке пропонує, зокрема, заступник секретаря РНБО Сивохо, можна було зробити ще в 2014 році. Росія завжди буде на нашому шляху. Були ілюзії, що Путін піде, якась економічна еліта РФ інакше ставитиметься до війни. То після того, як Путіну обнулили президентські терміни В Держдумі хочуть зробити Путіна "вічним" президентом: реакція глави РФ, вони розвіялися

Прогноз щодо ринку землі

Переважна більшість українців проти продажу землі. По-друге, є політичні сили, які максимально мобілізовуватимуть людей на мітинги. Швидше за все, під тиском протестів влада піде на компроміси. Земельну реформу зроблять якомога м’якшою

Про революційні настрої українців

Їх не можна передбачити. В 2013 році теж ніхто не прогнозував Майдан. Хто ж міг передбачити, що у влади вистачить ідіотизму побити студентів, які вже розходились. Водночас, ніхто ж не передбачав, що ці події покажуть всі телеканали. Якби не показали, нічого б не було, але коли люди побачили, як по-звірячому били дітей, це збурило суспільство.

В Офісі Президента висловили співчуття та відмічають, що смерть Бекешкіної – велика втрата для України.