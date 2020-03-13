Почему украинцы не воспринимают платформу примирения: ответ социолога

Люди за мир, но не любой ценой. Надо избавиться от иллюзий, – рассказывает сайту 24 канала директор фонда "Демократические инициативы" имени Кучерива Ирина Бекешкина.

По словам социолога, есть часть населения, в первую очередь, проживающего ближе к фронту, которая бы согласилась на мир любой ценой. Но в целом, в частности на Востоке и Юге на это украинцы не согласны. А в платформе примирения Сивохо содержится вопрос предоставления особого статуса Донбассу. Ужесточение гуманитарной политики, замечает Бекешкина, возможно. Но это не путь к миру.

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Соцопросы показывают: люди хотят примирения, но не понимают, за что шесть лет мы воевали? Получается, что "примирение", которое предлагает, в частности, заместитель секретаря СНБО Сивохо, можно было сделать еще в 2014 году. Россия всегда будет на нашем пути. Были иллюзии, что Путин уйдет, какая-то экономическая элита РФ иначе отнесется к войне. То после того, как Путину обнулили президентские сроки, они развеялись,

– подчеркивает Ирина Бекешкина.

В то же время, замечает эксперт, из-за пандемии коронавируса не будет апрельской встречи в нормандском формате. Для мира сейчас важнее экономические проблемы. И всем будет не до Украины.

Что такое платформа примирения?

Ее создали в рамках выполнения гуманитарного плана реинтеграции оккупированных территорий Донбасса. Такая инициатива должна помочь "людям с обеих сторон конфликта слушать и слышать".

Национальную платформу примирения и единства, которую подготовил заместитель секретаря СНБО Сергей Сивохо, таки презентовали 12 марта. В презентации приняли участие журналисты, конфликтологи, работники Офиса Президента и нового Министерства реинтеграции оккупированных территорий.

Во время презентации активисты "Азова" ворвались силой в здание, где Сивохо презентовал платформу. Они объяснили, что им интересно "почему Сивохо называет войну с Россией "внутренним конфликтом", а также "почему ни разу не упомянул в своей речи о нападении России на Украину".

Позже мужчины с криками "позор", "где ты был в 2014 году" и "я на войне свою кровь пролил" начали дергать заместителя секретаря СНБО. Неизвестные ударили Сивохо в спину, он упал на колени. Полицейские не смогли остановить драку.

Полиция задержала 15 участников потасовки и открыла уголовное производство. Их отправили в Печерское райуправление полиции Киева. Известно, что десять задержанных допросили и уже отпустили.

Сам Сергей Сивохо считает, что некоторым мира не надо, потому что война – это бизнес и большие деньги. Политик заявил, что это "не остановит наше движение к миру".

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