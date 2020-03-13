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      Чому українці не сприймають платформу примирення: відповідь соціолога

      - Читать новость на русском
      Проєкт Сергія Сивохо викликав бурхливу реакцію / Фото з соціальних мереж

      Люди за мир, але не будь-якою ціною. Треба позбавитися від ілюзій, – розповідає сайту 24 каналу директорка фонду "Демократичні ініціативи" імені Кучеріва Ірина Бекешкіна.

      За словами соціологині, є частина населення, в першу чергу, що проживає ближче до фронту, яка б погодилася на мир за будь-яку ціну. Але загалом, зокрема на Сході і Півдні на це українці не згодні. А в платформі примирення Сивохо обходиться питання надання особливого статусу Донбасу. Посилення гуманітарної політики, зауважує Бекешкіна, можливе. Але це не є шляхом до миру.

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      Соцопитування показують: люди хочуть примирення, але не розуміють, за що шість років ми воювали? Виходить, що "примирення", яке пропонує, зокрема, заступник секретаря РНБО Сивохо, можна було зробити ще в 2014 році. Росія завжди буде на нашому шляху. Були ілюзії, що Путін піде, якась економічна еліта РФ інакше ставитиметься до війни. То після того, як Путіну обнулили президентські терміни, вони розвіялися,
      – підкреслює Ірина Бекешкіна.

      За словами соціологині, є частина населення, в першу чергу, що проживає ближче до фронту, яка б погодилася на мир за будь-яку ціну. Але загалом, зокрема на Сході і Півдні на це українці не згодні. А в платформі примирення Сивохо обходиться питання надання особливого статусу Донбасу. Посилення гуманітарної політики, зауважує Бекешкіна, можливе. Але це не є шляхом до миру.

      Водночас, зауважує експертка, через пандемію коронавірусу не буде квітневої зустрічі в нормандському форматі. Для світу зараз будуть важливіші економічні проблеми. І всім буде не до України.

      Що таке платформа примирення?

      • Її створили у межах виконання гуманітарного плану реінтеграції окупованих територій Донбасу. Така ініціатива повинна допомогти "людям по обидва боки конфлікту слухати і чути".
      • Національну платформу примирення і єдності, яку підготував заступник секретаря РНБО Сергій Сивохо, таки презентували 12 березня. У презентації взяли участь журналісти, конфліктологи, працівники Офісу Президента і нового Міністерства реінтеграції окупованих територій.
      • Під час презентації активісти "Азову" увірвалися силою у будівлю, де Сивохо презентував платформу. Вони пояснили, що їм цікаво "чому Сивохо називає війну з Росією "внутрішнім конфліктом", а також "чому жодного разу не згадав у своїй промові про напад Росії на Україну".
      • Пізніше чоловіки з криками "ганьба", "де ти був у 2014 році" та "я на війні свою кров пролив" почали шарпати заступника секретаря РНБО. Невідомі вдарили Сивохо у спину, він впав на коліна. Поліцейські не змогли зупинити бійку.
      • Поліція затримала 15 учасників штовханини та відкрила кримінальне провадження. Їх відправили до Печерського райуправління поліції Києва. Відомо, що десятьох затриманих допитали і вже відпустили.
      • Сам Сергій Сивохо вважає, що деяким миру не треба, бо війна – це бізнес і великі гроші. Політик заявив, що це не зупинить "наш рух до миру".

      Сивохо побили під час презентації платформи примирення: відео 24 каналу

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Коронавірус Covid-19 Нормандська зустріч 2019 Володимир Путін Сергій Сивохо
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