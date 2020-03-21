Померла відома соціологиня Ірина Бекешкіна

Передчасно померла Ірина Бекешкіна. Вона була відомою українською соціологинею, директоркою фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Сумну звістку повідомили на сайті фонду "Демократичні ініціативи".

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Велике горе спіткало наш фонд, наше громадянське суспільство, нашу країну. Передчасно пішла з життя Ірина Бекешкіна,

– йдеться в повідомленні.

У фонді додають, що Бекешніна була символом об’єктивної української соціології, зробила вагомий внесок у розбудову демократії та громадянського суспільства.

Жінка до останнього дня працювала і проводила опитування, заходи. Вона була переповнена новими ідеями та планами. Смерть прийшла несподівано. Наразі невідомо, чому саме померла соціологиня.

Ірині Бекешкіній було 68 років.

Реакція Офісу Президента

Слова співчуття рідним, близьким та колегам Бекешкіної висловили в Офісі Президента.

Своєю професійністю, розумом та об'єктивністю пані Ірина допомагала владі почути голос народу, його сподівання та прагнення,

– йдеться в повідомленні.

В Офісі Президента відзначили внесок соціологині у розбудову демократії та громадянського суспільства та додали, що це велика втрата для всієї країни.

Що відомо про Ірину Бекешкіну

закінчила філософський факультет Київського університету імені Тараса Шевченка й аспірантуру Інституту філософії АН УРСР;

відома українська соціологиня;

кандидатка філософських наук;

директорка фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва;

старша наукова співробітниця Інституту соціології НАН України;

одна з найавторитетніших жінок в науці України;

у 2007 та 2008 роках потрапила до списку 100 найвпливовіших жінок України за версією журналу "Фокус".

Редакція 24 каналу висловлює співчуття родині та близьким Бекешкіної.