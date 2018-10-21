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      Главные новости 20 октября: ДТП с "Дизель шоу", Филарет больше не патриарх

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      Главные новости 20 октября
      Главные новости 20 октября / Коллаж 24 канала

      Под Киевом, в жуткой ДТП погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская, сильно пострадали двое ее коллег – Егор Крутоголов и Яна Глущенко. Синод УПЦ Киевского патриархата утвердил полную и сокращенную форму своего титула предстоятеля. Херсонский городской совет отменил предоставление русскому языку статуса регионального. Такими были главные новости субботы, 20 октября, в Украине и мире.

      ДТП с актерами "Дизель шоу"

      В ДТП под Киевом в результате столкновения грузовика и автобуса, который перевозил актеров "Дизель шоу", погибла актриса Марина Поплавская. Кроме того, во время аварии пострадали актеры Егор Крутоголов и Яна Глущенко.

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      Марина Поплавская была актрисой программ "Дизель Шоу", "На троих", "DIZEL утро". Звезда украинских юмористических проектов также играла в КВН и был капитаном команды "Девчонки из Житомира".

      Марина Поплавская / Facebook

      По данным правоохранителей, водитель автобуса "Неоплан", в котором ехали актеры, не справился с управлением. В результате этого произошло смертельное столкновение с грузовым автомобилем "МАЗ".

      ДТП з акторами
      ДТП с актерами "Дизель шоу"

       

      В соцсетях друзья, коллеги, известные артисты, политики и простые пользователи выражают слова соболезнования из-за гибели Поплавской.

      "Выражаем сочувствие нашим коллегам из "Дизель Шоу", а также родным и друзьям Марины Поплавской в связи со страшной трагедией, которая произошла сегодня утром под Киевом. Наши сердца сейчас с вами. Всем пострадавшим – скорейшего выздоровления", – написали "Варьяты-шоу".

      Особенно эмоционально отреагировал на гибель Поплавской и КВНщик, журналист Александр Шемет.

      Большая беда и потеря пришли в дом украинского КВНа. В трагической дорожной аварии погибла актриса, звезда популярного юмористического "Дизель шоу" Марина Францевна Поплавская... Марина обладала прекрасным голосом и великолепным чувством юмора, благодаря чему создала на сцене и кино целый ряд интересных женских образов. Светлая память и Царство Небесное!
      – рассказал он.

      Актриса Руслана Писанка тоже выразила соболезнования из-за гибели Марины Поплавской и опубликовала совместное фото с ней и другими актерами "Дизель шоу".

      Смотрите видео о Марине Поплавской:

      Киевляне смогут попрощаться с Мариной Поплавской в воскресенье, 21 октября, с 11: 00 до 13: 00 в помещении "Октябрьского дворца".

      Прощание в Житомире состоится в понедельник, 22 октября, в 10:30 в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра им. И. Кочерги.

      Панихида состоится в Кафедральном Соборе Святой Софии. В этот же день Марину Поплавскую похоронят на Корбутовском кладбище на центральной аллее.

      УПЦ КП сменил титул предстоятеля

      Отныне Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в отношениях с другими церквами будет называться "Блаженнейший Архиепископ Митрополит Киевский и всея Руси Украины".

      Синод УПЦ КП

      Полный титул имеет следующую форму: "Святейший и Блаженнейший (имя), Архиепископ и Митрополит Киева – Матери городов Русских, Галицкий, Патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенские Киево-Печерской и Почаевской Лавр Священноархимандрит".

      Сокращенный титул имеет следующую форму: "Святейший (имя), Патриарх Киевский и всея Руси-Украины".

      Эксперты отмечают, что таким решением Синод УПЦ КП снизил титул Филарета, это решение было принято, как знак покорности перед Вселенским патриархатом.

      В Херсоне отменили региональный статус русского языка

      За соответствующее решение проголосовали 33 из 38 депутатов горсовета. Не голосовали 3 члена фракции "Оппоблок" и один внефракционный депутат.

      Добавим, что статус регионального в Херсоне было предоставлено русскому языку 21 августа 2012 года. Областной совет принял подобное решение чуть раньше – 17 августа.

      Что такое закон о региональных языках?
      Его авторами были депутаты от "Партии регионов" Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко. В июле 2012 года этот закон приняла Верховная Рада, а вступил он в силу 10 августа 2012 года. Документ, в частности, предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%. Поддержку этому языковому закону выразили в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Херсонской, Харьковской и Николаевской областях. Кроме того, русский язык поддержали в 9 городах: Измаиле, Одессе, Севастополе, Харькове, Николаеве, Херсоне, в Ялте, Луганске и в Красном Луче. 24 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона, однако тогда исполняющий обязанности председателя Верховной Рады и президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение, поскольку российская пропаганда начала распространять заявления о "притеснениях прав русскоязычного населения в Крыму".

      Сотни тысяч людей вышли на улицы Лондона против Brexit

      Более полумиллиона людей принимают участие в демонстрации в британской столице с требованием провести второй референдум о Brexit.


      Акции проти Brexit

      Тысячи людей приехали из разных уголков Британии, чтобы принять участие в протесте. Люди прошли маршем по улицам Лондона и направляются к парламентской площади, где происходит главная демонстрация.

      Протесты в Лондоне из-за Brexit

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      По данным организаторов, в акции принимают участие 670 тысяч человек. Скотленд-Ярд пока не оценил количество демонстрантов.

      Что такое Brexit?
      Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум о членстве Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании изъявили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Почему полезно отсыпаться в выходные

      Корейские ученые выяснили, что отсыпаясь на выходных, можно похудеть. Они провели исследование, в котором приняли участие две тысячи человек в возрасте от 19 до 82 лет. У людей, которые в выходные дни спали дольше, чем в будни, был ниже индекс массы тела.

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      Врачи зафиксировали, что каждый дополнительный час полноценного крепкого сна снижала индекс массы тела на 0,12 грамма.

      Польза длительного сна в выходные

      Недостаток сна влияет на гормональный баланс, метаболизм и механизмы аппетита – люди, которые мало спят, потребляют больше пищи из-за повышенного желания есть.

      Ученые отметили, что из-за этого легко запускаются физиологические механизмы ожирения, гипертонии, ишемической болезни сердца.

      Теги: Новости Украины Новости политики УПЦ КП ДТП с актерами Дизель Шоу Brexit языковый вопрос Филарет Новости Херсона
      Источник: 24 канал
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      Новости за 21 октября
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