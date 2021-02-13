Главный кот Великобритании празднует профессиональный юбилей. Он – 10 лет на службе Королевства.

Юбиляра зовут Ларри. Его привез на Downing Street в 2011 году тогдашний премьер Дэвид Кэмерон.

Интересно: Это малоизвестное животное выглядит постоянно сонным и грустным

Он должен был спасать резиденцию от мышей. Ларри прижился и стал любимцем не только Кабмина, но и всей Великобритании.



Кот Ларри на службе 10 лет / Фото AFP

Часто его можно было заметить на официальных встречах, которые проводили в резиденции премьера. Но в 2019 году Ларри вынужден был уступить свое рабочее место собаке.



Пес Джонсона – Дайлин / Фото из твитера Кэри Саймондс

Новый глава британского правительства Борис Джонсон привез на Downing Street своего четвероногого друга Дайлин. И теперь Ларри нечасто можно увидеть на официальных приемах в резиденции премьера.