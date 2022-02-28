Украинцев не одолеть. И в этом мы убеждаемся каждый день, когда видим, как наши доблестные военные защищают страну. Они не только уничтожают врага, но и трогают своими поступками.

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Украинский боец оставил трогательную надпись на доске школы

На фотографии, которую опубликовали в сети, можно увидеть украинского военного в классе школы. На доске он написал едва ли не самый важный урок для каждого – "Люби Украину".

Известно, что это один из бойцов-пограничников, которые сейчас сдерживают продвижение врага. Надпись он оставил во время передислокации, когда наши ребята временно расположились в помещении начальной школы.

Пусть после завершения боевых действий эта надпись станет главным указателем для маленьких украинцев и украиночек, которые вернутся за свои парты. И чтобы они больше никогда не знали войны,

– говорится в публикации.

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