Об этом в четверг, 3 июля, сообщили пропагандистские СМИ со ссылкой на собственные источники, передает 24 Канал. Формат празднования Дня ВМФ вернули к образцу перед 2015 годом.

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Почему отменили парад

Подготовку к событию остановили якобы еще несколько дней назад, в частности тренировки пеших расчетов, которые традиционно завершают торжественные мероприятия на Сенатской площади. Но видимая для петербуржцев часть приготовлений так и не началась.

По неофициальным данным, отмена главного военно-морского парада связана с "мерами безопасности". В планах празднования Дня ВМФ остаются возложение венков с участием должностных лиц и концерт на Дворцовой площади.

Каким был парад в прошлые годы: смотрите фото

В Неву и на Кронштадтский рейд не встанут корабли, не будет авиации,

– говорится в сообщении.

Напомним, что в военно-морском флоте России сейчас "оплакивают" потерю – в Курской области во время обстрела погиб заместитель командующего ВМФ Михаил Гудков. Кроме того, ликвидирован капитан второго ранга Наримана Шихалиева.