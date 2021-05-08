В День памяти и примирения, 8 мая, министры иностранных дел Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Гайко Маас обменялись письмами, в которых отметили, что государства объединяют память и общее европейское будущее.

Глава нашего МИД обнародовал фото дипломатической переписки с немецким коллегой по случаю Дня чествования погибших во Второй мировой войне.

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Тот случай, когда дипломатическая переписка из рутины превращается в особо доверительную коммуникацию между государствами. Мы с коллегой и другом Гайко Маасом обменялись такими письмами по случаю 8 мая. Украину и Германию объединяют память, примирение и общее европейское будущее,

– сообщил Дмитрий Кулеба.

Дипломаты обменялись письмами

В своем письме Гайко Маас написал, что сегодня Германия стоит на стороне Украины, выражает свою солидарность, выступает на международной арене за суверенитет и территориальную целостность нашего государства и поддерживает курс евроатлантических реформ.

Он убежден в том, что "память о варварской войне, развязанной Германией, о жертвах этой войны в Украине, а также об ответственности за мир и безопасность в Европе, которая отсюда вытекает, останется прочной основой отношений между нашими государствами".

Кроме этого, немецкий дипломат выразил благодарность украинскому и другим народам, которые пострадали от национал-социализма в годы Второй мировой войны, за протянутую руку примирения.

Со своей стороны Дмитрий Кулеба поблагодарил коллегу за поддержку и его личные усилия для прекращения войны, которую Россия развязала против Украины, а также за поддержку евроатлантических реформ.

Убежден, что, в частности благодаря этим усилиям, Украина и Германия будут иметь не только трагическое прошлое, но и счастливое общее будущее в объединенной Европе,

– подытожил глава нашего МИДа.

Той випадок, коли дипломатичне листування з рутини перетворюється на особливо довірливу комунікацію між державами. Ми з колегою і другом Гайко Маасом обмінялися такими листами з нагоди 8 травня. Україну та Німеччину об’єднують пам’ять, примирення і спільне європейське майбутнє. pic.twitter.com/jBa4P7mXRT — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 8, 2021

Обратите внимание! В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что во Второй мировой войне были убиты, замучены или умерли от голода 8 миллионов украинцев.

8 и 9 мая в Украине: что известно

В Украине, начиная с 2016 года, вместо Дня победы – 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

8 мая принято считать Днем памяти и примирения с 2015 года. В том же году убрали термин "Великая Отечественная война" из украинского законодательства и запретили пропаганду коммунизма и нацизма.

Символом с 2014 года является красный мак. Он олицетворяет кровавый след от пули.

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