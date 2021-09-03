Зейнеп Гюнай вместе с семьей отправилась в парк развлечений и покаталась на "Камикадзе". Когда аттракцион начал ускоряться, девушке стало плохо.

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Зейнеп потеряла сознание и начала блевать. На этот ужас внизу смотрели ее родные. Они просили прекратить движение и остановить аттракцион. Однако, досрочно "горки" не остановили.

Семья девушки вызвала скорую, как только поездка закончилась. Зейнеп доставили в соседнюю частную больницу, но она умерла по дороге.

Известно, что девушка умерла из-за того, что рвота перекрыла ей дыхательные пути.



Последнее фото Зейнеп перед трагической поездкой / Фото з Newsflash

Дядя Зейнеп сказал, что его племянница умерла вследствие небрежности и семья сделает "все, что нужно, чтобы добиться справедливости". Он добавил, что, когда девушку сняли с аттракциона, им посоветовали "дать ей пощечину 2 – 3 раза и она проснется".

Пока неясно, подавала ли семья официальную жалобу в органы власти и расследует ли их требования полиция.

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