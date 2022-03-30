Голое "величие" захватчиков

Ваша "операция" всю дорогу шла "по плану", вот только в чем был план, никто не говорил. Вам годами рассказывали, что ваша армия может стереть Украину с карты мира.

Достойно внимания Путинские планы по захвату всей Украины разрушаются

Путин в начале заявил, что хочет "демилитаризации", "денацификации" и тому подобное. Этих требований больше нет. В конце концов ваши войска тупо получили по хлебалу и валят из-под Киева, делая вид, что это не бегство, и что в этом и был замысел.

Из относительно больших городов ваши войска пока контролируют только часть Мариуполя и Херсона. С последнего они любят заезжать в Чернобаевку. Там, кстати, хорошо. На этом перечень успехов внезапного ночного полномасштабного вторжения исчерпан.

Вы можете не верить нашим данным о ваших потерях, но отрицать, что их гораздо больше, чем официально объявленных нескольких тысяч, тоже не получится. Интернет и телеграм завалены фото останков ваших военных. Останки, которые никто даже не пытается забирать. Потому что ехали сюда с комплектами парадной формы, чтобы маршировать в Киеве. Их кинули, предали и обманули. Как и всех вас.

К вашему сожалению, Путин оказался трусом. Просто старым жалким, ботоксным импотентом, который лысеет и хотел лечь в мавзолей в большой стране рядом с Лениным. А ляжет в итоге, как Ким Ир Сен – в бедной и обездоленной.

Я прожил этот месяц в Киеве и уже привык к воздушным тревогам, разрывам и вибрации стен. В настоящее время их может стать меньше. И для моего города это начнет уходить в прошлое (не факт, но давайте посмотрим). А вот последствия наложенных на вас санкций в полной мере станут ощутимыми в течение многих лет. И снимать их еще долго никто не будет: ни государственные, ни корпоративные.

Недоступная цель

Многие из вас искренне поверили в то, что ваша армия может взять Киев и всю Украину. Но война разоблачила всю коррупцию, раздолбайство и профнепригодность как вашего президента, так и его нафталиновых генералов. Состояние и слаженность армии часто могут сказать о стране больше чем сюжеты и презентации.

На виду всего мира армия, которую вы называли второй в мире, была остановлена ​​и сломлена двадцать второй. И здесь не помогло ни преимущество в ракетах и ​​авиации, ни внезапность нападения.

За этот месяц в Украине закрылись остатки пророссийских партий, поскольку для них электората больше нет. На русском стало говорить стыдно и многие от него сознательно отказываются. Россия потеряла остатки поддержки. А дети, рожденные в бомбоубежищах, никогда вас не будут любить. И их дети тоже. Вы потеряли Украину до конца. Хотя еще 9 лет назад здесь был полностью пророссийский президент.

Теперь о танках, не дошедших до Киева. Ваша армия не сумела ничего противопоставить современным противотанковым комплексам, которые уже есть едва ли не в каждом селе. Ваша армия ничего не смогла поделать с миллионами людей, которые решили, что им некуда отступать. Вы не смогли взять даже окруженный Мариуполь, отрезанный от снабжения не только патронов и топлива, а даже воды с едой.

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Все, что в Кремле смогли сделать, это накачать пропагандой своих солдатиков и бросить их на убой. Не более того. Других успехов у "специальной операции" нет и не предвидится. И картина, которую вам рисуют, чтобы прикрыть ваше военное поражение, не убеждает уже даже самых ярых из вас. Просто вспомните свои ожидания, когда все начиналось и сравните с произошедшим. Попробовали? Как обстоят дела?

Миф об "империи" разрушился за месяц

Сегодня как никогда стало видно одно – Россия слаба, ее президент слаб, с ним говорят с позиции силы и даже без жалости. Байден уже откровенно говорит, что ему все равно что подумает о его словах ваш лидер. А у нас его по-прежнему называют х*йлом.

Над вами смеются. Вас гонят отовсюду. Иметь российский паспорт стало просто опасно и стыдно. Как и говорить на русском языке, носить футболки с Путиным за пределами государства, которое трудно назвать вашим.

Я пишу это не для того, чтобы вы поднялись на какой-нибудь бунт или даже высказались против. Вы на это не способны. Вы только, как стая гопоты, можете нападать на кого-нибудь послабее в подворотне. Вот только на этот раз вы слегка ошиблись адресом. И это только начало вашего жалкого и болезненного конца. Только начало.

Ваш президент применил всю военную мощь и ничего не сможет сделать прежнему комику. Вдумайтесь в это предложение. Осознайте, насколько вы жалки, слабы и неспособны ни на что. Над вами смеются. Вами брезгуют. Россиянином стало быть стыдно и унизительно. Привыкайте к этому. Дальше будет больше.

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И еще. Многие из вас считают результат переговоров изменой. Так же считают и многие в Украине. И далеко не факт, что украинцы примут даже такой вариант договоренностей. И вы нам ничего не сделаете, чтобы заставить. Вы слабы. Вы – позор своих дедов, которыми вы так хвастаетесь.

Вас опустили и указали место под нарами. Вам даже не дали выбор бутылки, где вам еще много лет сидеть. Удачи. И не забудьте выключить свет в "Шереметьево". Вы уже прилетели.

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