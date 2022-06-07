Но тема пока муссируется в СМИ, поэтому, наверное, окончательную конфигурацию решения мы увидим в течение ближайших (или не очень) дней. Пока же остается констатировать вот что.

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Белорусские торги

Пару дней тому, после разговора Лукашенко с Генсеком ООН, мы тут рассуждали о том, что в вопросе продовольствия союзники (Москва и Минск) тянут одеяло каждый на себя: Кремль выставляет Западу ультиматум, обещая разблокировать экспорт в обмен на снятие санкций; беларуская сторона – вполне готова протащить весь экспорт через себя в сторону Прибалтики, естественно, тоже не за просто так, а за допуск к Балтийскому морю для своего калия.

Буквально сразу после этого последовало заявление Путина, в котором он высказался в том духе, что, мол, да, путь через Беларусь – предпочитаемый, но взамен на снятие санкций (с Беларуси же), что очень многие восприняли как свидетельство того, что Москва и Минск действуют синхронно и тем продавливают Запад ради того, чтобы Беларусь стала "контрабандным хабом", через который санкции будут обходить и российские игроки.

Только вот и по горячим следам, и сегодня особенно, такие рассуждения кажутся все же ошибочными. Потому что, если уж говорить с перспективы пятницы, то очень большой глупостью было бы со стороны Путина "палить тему", если бы он реально хотел "контрабандного хаба". Да и некоторые разночтения с Минском бросаются в глаза – беларуская сторона о полном снятии санкций речь не вела, только об экспорте калия через порты.

И в реальности все это смахивает на старую, как мир, политическую уловку, описанную еще в сказке: "Делай со мной, что хочешь, только не бросай в терновый куст". То есть, говорить что-то, рассчитывая на зеркально противоположный результат.

Потому что, когда Путин заявлял о желании полного снятия санкций с Беларуси в обмен на транзит, он не просто противоречил своим интересам (которые, несомненно, были в том, чтобы снять санкции вообще-то с себя). Он ставил Запад в ситуацию, в которой принять сделку с Беларусью становилось бы невыгодно, потому что выглядело бы это как прогиб под консолидированную позицию диктаторов. "Санкции" (то есть, огульно) сказал он. У Минска формулировки были скромнее.

Путин дает заднюю

И как мы видим сегодня, прямо вот на выходных Москва и мировые игроки поспешно договаривались о вывозе зерна морем. И, возможно, даже договорились, хотя США открыто заявили, что никакой отмены санкций в ответ не будет.

То есть, Путин отказался либо готов отказаться от своего изначального замысла - торговаться вокруг этого вопроса. И сделал он это только потому, что: во-первых, не может допустить, чтобы вопрос решился через его голову (а Минск и Запад показали, что это возможно); во-вторых, не может допустить, чтобы у беларуского "союзника" появилась возможность вильнуть "налево" и, благодаря "помощи в решении проблемы", вернуть хотя бы минимальную субъектность.

Все очень наглядно: еще недавно Россия заявляла, что будет решать вопрос только взамен на отмену санкций, а сегодня готова уже просто так. И все это стало возможным только благодаря тому, что у Запада наметилась альтернатива в виде беларуского варианта.

Путин проиграл, потеряв козырь в торге, но выиграл, не дав лишнего пространства Минску. Беларуский режим проиграл, так как начавшаяся приоткрываться было форточка опять захлопнулась. Но попытки, уверен, продолжаться. Запад же близок к тому, чтобы этот раунд выиграть, и решающее значение тут имеет "монолитность" братских режимов.

Похоже, что, чем дальше, тем больше мы будем видеть ситуаций, где каждый будет сам за себя. И, на фоне отсутствия военных успехов и приближающихся перспектив поражений, ничего удивительного в этом нет.

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