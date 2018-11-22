Глухов остался без главы: жизнедеятельность города под угрозой

Секретаря Глуховского горсовета Елену Демишеву, которая исполняла обязанности городского головы, отстранили от должности. Такое решение 22 ноября принял суд в Сумах. Накануне ей предъявили подозрение в якобы незаконном увольнении начальницы управления соцзащиты.

Мол, причиной этого стала политика: уволенная работница – депутат от "Воли народа", а Демишева – от "Объединения "Самопомич". По словам же Елены Демишевой, основанием для увольнения начальницы управления соцзащиты Глуховского горсовета стали результаты проверки. Рабочая группа выявила в ее работе грубые нарушения.

Между тем сегодня суд поддержал сторону следствия и отстранил секретаря Глуховской городского совета от исполнения обязанностей на два месяца. Именно столько времени продлится следствие.

"Это остановит все платежки, потому что право подписи только у меня. Исполнительный комитет не сможет работать. А если два месяца, которых требует следствие, то город просто остановится, тем более, что идет конец года, идет задолженность по выплате заработной платы. Надо работать, надо готовить бюджет города, который готовлю я, как секретарь городского совета. Надо принимать решения, созвать исполнительный комитет, который будет решать важные для города вопросы, и отстранение меня от должности просто парализует город", – убеждена Елена Демишева.

По ее словам, этим планируют воспользоваться депутаты-оппоненты, которые уже, по информации Демишевой, готовят незаконную процедуру отзыва депутатов Глуховской городского совета, чтобы захватить власть в городе.

По словам председателя исполкома политической партии "Объединение "Самопомич" Олега Лаврика, ситуация в Глухове – это очередной виток политической расправы над партией "Самопомич".

"Там, где происходит наступление на коррупцию, региональные феодалы при поддержке порошенковского режима уничтожают местное самоуправление. После того, как выжившие из Глухова мэра Терещенко и обязанности городского головы начала выполнять секретарь, избранный по спискам "Самопомощи", местные бандиты, заручившись поддержкой судей отстранили секретаря. А в то же время в Верховной Раде хотят в бюджетный кодекс провести правку №180, которая касается совершенно другого законопроекта – "О судоустройстве и статусе судей". Она бы дала возможность возвращения к судопроизводству судей, которые не прошли квалификационную комиссию. Что общего, спросите, у бюджетного кодекса с законами о суде? Как и в ситуации в Глухове, их объединяет одно – криминалитет во власти", – отметил Олег Лаврик.

Ранее по надуманным обвинениям был отстранен от должности мэр Скадовска Александр Яковлев. Мэр Николаева Александр Сенкевич полгода в судах доказывал незаконность решения местных депутатов о его отставке и таки вернулся в кресло мэра. Во Львове депутаты областного совета незаконно уволили с должности заместителя председателя облсовета Парасковия Дворянина, а в Луцке местные депутаты отправили в отставку секретаря горсовета Юлию Вусенко.