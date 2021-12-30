24 канал собрал лучшие шутки, мемы и фотожабы, которые сделали пользователи соцсетей.

Что этому предшествовало Зеленская сказала, что покупает скумбрию по 8 гривен: первая леди уже прокомментировала оговорку

Как выглядит скумбрия по 8 гривен

Елена Зеленская в своем инстаграме объяснила, что она имела в виду – 8 гривен стоит 100 граммов скумбрии, однако сеть это не остановило. Украинцы сразу же решили представить, как выглядит такая дешевая рыба.



Скумбрия по 8 гривен по мнению украинцев / Скриншот

Фантазия пользователей соцсетей не знает границ. Например, скумбрия уже отреагировала на свою стоимость.



Скумбрия по 8 гривен по мнению украинцев / Скриншот

Рыба, по версии пользователей, уже стала официальной валютой в Национальном банке. У нее даже есть свой курс.



Скумбрия – новая валюта / Фото из твитера Дид Ванг

Купить скумбрию или на проехаться в метро

Услышав о такой стоимости рыбы, украинцы решили ее сравнить со стоимостью других товаров и услуг. Вот что из этого вышло.



Так что теперь выбирать? / Скриншот



2 килограммы скумбрии или батон? / Фото из твитера Сметанат борща

Кто больше всего обрадовался таким ценам

Больше всего таким ценам на скумбрию, конечно же, обрадовались животные. Даже пингвины в Антарктиде.



Пингвины идут за скумбрией / Фото Victor Bened

Ну и без котов не обошлось. Эти любители полакомиться рыбой тоже не могли обойти темы "подешевения" скумбрии.

Скумбрия к новогоднему столу

Скумбрию теперь назвали символом Нового года. Где-то обиделся водяной тигр.



Символ Нового года / Скриншот

Украинские политики своими оговорками даже сформировали новогоднее меню. Пользователи соцсетей прикинули, как оно может выглядеть.



Новогоднее меню на 2022 год / Скриншот



Однако не всем по нраву скумбрия / Фото Victor Banned

Справка. Стоимость скумбрии в Украине в среднем составляет около 80 гривен. Если покупать рыбу с головами, то можно найти и дешевле – до 50 гривен.

Хорошего дня!