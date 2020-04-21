Год президентства Зеленского: о чем молчит его команда

Год назад в этот день Владимир Александрович окончательно и бесповоротно победил.

Сегодня его паблики поздравляют нас всех с его первой годовщиной и рассказывают, как много хорошего случилось за год. Я понимаю, что власть должна хвастаться успехами, и что даже есть кое-что, чем можно хвастаться. Но если на черное или даже на серое говорить белое, то коричневое не станет зеленым.

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Просто хочу внести небольшие уточнения в сегодняшний пост "​​Про що Україна дізналася при Зеленському" в телеграм-канале Команды Зеленського. Потому что при Зеленском Украина узнала немного больше, чем заблуждается его команда. Потому что Украина все-таки немного умнее, чем опять же его команда заблуждается. Мне так, по крайней мере, кажется.

Я всего лишь допишу к посту команды в скобках, о чем Украина на самом деле узнала при Зеленском, а не о чем она узнала из телеграм-каналов Зеленского.

А в целом поздравляю всех нас с его первым годом. Еще четыре года карантина - и считай все.

1. Принять рынок земли можно (причем можно так, чтобы продавать землю на нем было некому и незачем).

2. Министр – не святой: если он не справляется, то может лишиться должности даже за месяц (а если справляется – то даже за полгода).

3. Монобольшинство не означает диктатуру – как было бы в России (да и в принципе монобольшинство ничего не означает).

4. Пленные могут вернуться даже из Мордора (если перестать называть Мордор Мордором и пообещать ему, что вы сядете за стол переговоров с боевиками).

5. Депутатская неприкосновенность – не поверите! – снимается (но – не поверите! – ни с кого ее пока так и не сняли, а если с кого-то и сняли, то им все равно ничего не было).

6. Чтобы отправить в отставку Генпрокурора, не нужно ждать следующего президента или звонка из Вашингтона (достаточно просто чтобы этого захотел Коломойский, а его лоббисты в парламенте начали собирать подписи за отставку).

7. Премьера могут поругать за высокие зарплаты чиновников (даже несмотря на то, что, беря его на работу, сами обещали и премьеру и его чиновникам, что у них будут высокие зарплаты).

8. Президент может давать пресс-коференцию 14 часов, до последнего вопроса (а может не выдавить из себя ни слова целый месяц после того, как в его Администрации разразится коррупционный скандал).

9. Министр может добровольно пойти на карантин, только чтобы успокоить людей (причем добровольно министра туда отправит лично президент, а пока министр самоизолируется от борьбы с эпидемией в перепуганной стране – президент отправит ее в отставку).

10. Государство может оплатить десятки самолетов, чтобы вернуть домой граждан, которые застряли за границей (но не может вправить мозги своим гражданам-депутатам, которые первыми привезли самолетами в Украину коронавирус с Куршевеля).

11. Президентская партия может добровольно отказаться от государственного финансирования (но не может отказаться от тех членов своей фракции, которые открыто лоббируют интересы одного олигарха, а также угрожают и хамят налево и направо, иногда даже самому президенту).

12. Во время пандемии президент может обращаться к людям чаще, чем мэр вашего города (если только ваш город не Киев, а мэр – ни Кличко).