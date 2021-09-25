Руководительница Офиса генпрокурора отметила, что следственные действия на месте катастрофы тогда начались буквально как только самолет потушили. Правоохранители работали в военной части в Чугуеве и командовании Воздушных сил в Виннице.

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Результаты расследования катастрофы Ан-26 в Харьковской области

Венедиктова напомнила, что завершить расследование трагедии удалось за 7 месяцев и 10 дней. За это время следствие собрало более 60 томов материалов дела.

Подозреваемыми стали 6 военнослужащих:

руководитель полетами, которые 25 сентября 2020 года проходили в воинской части А4014,

заместитель командира этой части по летной подготовке,

заместитель командира части,

командир части,

начальник Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба,

командующий Воздушных сил.

Венедиктова рассказала, что их обвиняют в нарушении правил полетов, подготовки к ним и правил эксплуатации летательных аппаратов, что повлекло катастрофу и тяжелые последствия, и в небрежном отношении к службе.

К трагедии привели такие действия и бездействие военных

ненадлежащая подготовка и утверждение документов об условиях эксплуатации самолета,

взлет с "конвейера" был не предусмотрен руководством по летной эксплуатации

на борту самолета находились люди, которые вообще не должны были там быть,

был нарушен порядок осуществления летной подготовки курсантов,

контроль за уровнем подготовки пилотов-инструкторов, учебным процессом и соблюдением мер безопасности осуществлялся ненадлежащим образом,

во время кризисной ситуации руководство полетов не приняло достаточных адекватных мер, чтобы избежать авиакатастрофы.

Один из подозреваемых ни разу не пришел в ГБР

Глава Офиса генпрокурора добавила, что еще 5 мая сторонам предоставили доступ к собранным материалам. Сейчас все пострадавшие и их представители, а также 4 подозреваемых и их защитники ознакомились с документами. Кроме того, еще 1 подозреваемый и его адвокат находятся на завершающем этапе ознакомления.

В то же время подозреваемый, который уже уволен с должности командующего Воздушных сил, ни разу в Государственное бюро расследований не явился и не знаком с материалами досудебного расследования. Его адвокаты затягивают рассмотрение ходатайства следователя об установлении срока для ознакомления с материалами, заявляя многочисленные ходатайства и отводы следственному судье. Поэтому это ходатайство не рассматривают уже на протяжении более полмесяца.

20 сентября следственный судья оставил без удовлетворения жалобу защитника экс-командующего Воздушных сил на сообщение о подозрении. Поэтому, подчеркнула генпрокурор, только из-за ненадлежащего процессуального поведения подозреваемого обвинительный акт еще не направлен в суд.

В завершение Венедиктова пообещала, что прокуратура сделает все, чтобы привлечь к ответственности всех фигурантов дела.

Авиакатастрофа Ан-26 под Харьковом: коротко

Самолет Ан-26 с 27 пассажирами на борту разбился 25 сентября 2020 года под Чугуевом на Харьковщине.

В авиакатастрофе погибли 26 человек: 19 курсантов и 7 членов экипажа. Выжить удалось только одному курсанту.



Авиакатастрофа под Харьковом / Инфографика 24 канала

Текст сообщения Ирины Венедиктовой:

Годовщина катастрофы самолета АН-26 под Харьковом: дело в полушаге к суду

26 курсантов и офицеров погибли в трагическом тренировочном полете год назад 25 сентября. Следственные действия на месте авиационного происшествия тогда начались буквально как только самолет потушили, параллельно правоохранители уже работали в военной части в Чугуеве и командовании Воздушных сил в Виннице. За 7 месяцев и 10 дней следствие было завершено – собрано более 60 томов материалов дела.

Подозреваемые в нарушении правил полетов, подготовки к ним и правил эксплуатации летательных аппаратов, что повлекло катастрофу и тяжелые последствия, и в небрежном отношении к службе – шесть военных должностных лиц. Это руководитель полетами, которые 25 сентября 2020 года проходили в воинской части А4014, заместитель командира этой части по летной подготовке, заместитель командира части, командир части, начальник Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба и командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Следствием установлено, что эти военные должностные лица допустили ненадлежащую подготовку и утверждение документов об условиях эксплуатации воздушного судна. Взлет с "конвейера" был не предусмотрен Руководством по летной эксплуатации. На борту самолета находились лица, которые вообще не должны были там быть. Нарушен был порядок осуществления летной подготовки курсантов, а контроль за уровнем подготовки пилотов-инструкторов и учебным процессом и соблюдением мер безопасности осуществлялся ненадлежащим образом. Во время кризисной ситуации руководство полетов не приняло достаточных адекватных мер, чтобы избежать авиакатастрофы.

Еще 5 мая мы предоставили доступ сторонам к собранным материалам. Завершили ознакомление с ними пока все пострадавшие и их представители, четверо подозреваемых и их защитники, один подозреваемый и его защитник находятся на завершающем этапе ознакомления.

Вместе с тем, подозреваемый, который уже уволен с должности командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, ни разу в Государственное бюро расследований не явился и не знаком с материалами досудебного расследования. Его адвокаты затягивают рассмотрение ходатайства следователя об установлении срока для ознакомления с материалами, заявляя многочисленные ходатайства и отводы следственному судье. Поэтому это ходатайство не рассмотрено уже на протяжении более полумесяца.

20 сентября следственным судьей оставлено без удовлетворения жалобу защитника экс-командующего Воздушных Сил ВСУ на сообщение о подозрении. Поэтому только из-за ненадлежащего процессуального поведения подозреваемого обвинительный акт еще не направлен в суд.

Прокуратура делает все возможное, чтобы все причастные к системным нарушениям, которые привели к авиатрагедии под Харьковом, ответили перед законом.

Установление справедливости и надлежащие выводы всех ответственных за безопасность полетов, чтобы не допустить таких катастроф – все, что мы должны сделать в память о тех, кто улетел на АН-26 в вечность 25 сентября 2020 года.