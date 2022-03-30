Это обусловлено гибелью от снаряда Бориса Романченко, бывшего узника этих смертных лагерей. Мужчина смог пережить нацизм, однако погиб в собственном доме в Харькове от рук россиян. Решение мемориального комплекса озвучил директор фонда "Бухенвальд" Йенс-Кристиан Вагнер. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его общение с журналистами.

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Кого пригласят вместо чиновников

Представители страны-агрессора и его верного сателлита будут приглашены. Однако это будут представители гражданского общества этих стран.

Вагнер заявил, что это было нелегкое решение. Однако оно не означает, что там не чествуют жертв концлагерей из этих стран. Мол, напротив: они играют центральную роль.

Однако после насильственной смерти Бориса Романченко было бы невыносимо представить, что в годовщину освобождения лагерей Бухенвальд и Дора-Миттельбау будут приглашены официальные представители российского и белорусского правительств, ответственные за его смерть,

– сказал директор фонда.

Он добавил, что до сих пор сотни других людей, которые выжили в концлагерях, находятся под угрозой из-за агрессивной войны России в Украине. Фонд "Бухенвальд" поддерживает с некоторыми из них связь.



Погибший 96-летний Борис Романченко / Фото мемориального комплекса "Бухенвальд"

Примите во внимание! Посмотреть обращение Йенса-Кристиана Вагнера на немецком языке можно по этой ссылке .

Консул тоталитарного государства обиделся

Meduza сообщила, что данное решение мемориального комплекса уже прокомментировал генконсул России в Лейпциге Андрей Дронов. Он заявил, что "проинформирован" о неприглашении российской стороны в Бухенвальд.

Он также дерзко высказался по поводу того, что там будут выступать представители гражданских общин фонда, которые являются уроженцами Украины и России.

Мы не знаем, что это за представители, но я приблизительно представляю, что там будет сказано,

– сказал Дронов.

Вероятно, он отрицательно к этому отнесся, потому что боится проведения параллелей. Это вполне типично для представителей российского государства, отрицающих очевидное сходство гитлеровского и путинского режимов.

Почему там всегда были российские дипломаты Годовщина освобождения концлагерей состоится 10 апреля. Именно в этот день силы союзных войск зашли туда в 1945 году и освободили сотни пленных евреев и представителей других народов.



Среди военных были и служащие армии СССР. Поэтому каждый год на церемонию, посвященную годовщине этого события, прибывали, в частности, чиновники России и Беларуси.