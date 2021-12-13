На сайте Миротворец отмечено, что Гогилашвили нарушил украинское законодательство. Речь идет о нападении на полицейского при исполнении служебных обязанностей.

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Кроме того, в Миротворце указано, что у Гогилашвили есть паспорт России. Его политик получил еще в 2012 году. Ранее эту информацию сообщали журналисты-расследователи.

Гогилашвили попал в базу Миротворца / Скриншот 24 канала

Зеленский просил уволить Гогилашвили

Президент Владимир Зеленский заявил, что демократическое государство не может существовать без обычного человеческого равенства. В частности, речь идет о равенстве тех, кто занимает какие-то государственные должности, и тех, кто им подчиняется.

Именно поэтому Зеленский заявил, что на инцидент с Гогилашвили может быть только одна реакция. Президент попросил министра внутренних дел и Кабинета Министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД.

Скандал из Гогилашвили: что нужно знать

В сети обнародовали видео скандала, который заместитель Монастырского Александр Гогилашвили устроил на блокпосте в Краматорске.

Причиной вроде бы стало то, что полицейские остановили авто на блокпосте и попросили показать документы. Замминистра заявил: "единственный заместитель министра, с таким е***ом, как у меня, только один. Я 3 года уже заместитель министра".

Впоследствии Гогилашвили обратился к правоохранителю: "Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и для тебя это приятным не будет…".

Когда инцидент получил огласку, Гогилашвили извинился за свое поведение.



Реакция МВД и Зеленского на ситуацию с Гогилашвили: смотрите видео