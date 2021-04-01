В четверг, 1 апреля, 212-й день рождения празднует Николай Гоголь – настоящая легенда мировой прозы. В этот день Александр Ткаченко напомнил, что классик – украинец из казацкого рода. Вот только писателя принудительно записали к россиянам.

Глава Министерства культуры и информационной политики Ткаченко заявил, что "не хочу расписывать его литературный талант или влияние на украинскую культуру", ведь "это мы учили в школе, некоторые в вузах".

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Чиновник подчеркнул, что "ирония в произведениях Гоголя "остается такой же актуальной", однако сейчас стоит поговорить об украинском происхождении писателя.

Россияне всегда позиционировали Гоголя как российского писателя и "классика русской литературы". Даже в Украине его произведения иногда идут в программе "зарубежки". Украинца Гоголя, что родился на Полтавщине, принудительно записали к россиянам. И только за то, что он писал на русском,

– отметил Ткаченко.

Глава Минкульта отметил, что "Николай Васильевич принадлежал к украинскому казацкому дворянскому роду Гоголей – Яновских". По словам Ткаченко, предком этого рода "считается гетман Правобережной Украины Остап Гоголь".

"Конечно, российская пропаганда через карманных "историков" этот факт подвергает сомнению. Потому что привыкла переписывать историю. Называя, например, Тараса Шевченко российско-украинским поэтом", – отметил Ткаченко.

Глава Минкульта отметил, "сравнил две статьи Википедии о Гоголе. Украинскую и российскую версии. Знаете, что меня не удивило Что они отличаются по содержанию".

Примите во внимание! Николай Гоголь родился в селе Сорочинцы на Полтавщине. Впоследствии родной украинский край писатель описал в произведении "Сорочинская ярмарка".