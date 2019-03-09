Голливудский режиссер прилетает в Киев, чтобы снять фильм о Тимошенко

Известный голливудский режиссер Мэри Ламберт и продюсер Джером Гарри объявили о начале съемок своего нового документального фильма "ВерЮ! История Юлии Тимошенко" (Believe! The Yulia Tymoshenko Story).

Объявления о старте съемок опубликвано в авторитетном американском еженедельнике LA Weekly.

"Снимать Юлию – моя личная мечта уже более 10 лет. Большая часть моей работы режиссером была сосредоточена на женщине как главном герое. Я работала с Мадонной, Хиллари Клинтон, Джанет Джексон, Джоди Фостер, Эллен Баркин, Энни Леннокс, Барбарой Боксер, Элизабет Мосс , Уитни Хьюстон и другими, и для меня Юлия – настоящий герой", – цитирует слова режиссера лос-анджелесский журнал.

По словам Мэри Ламберт, основой для ленты станет нынешняя президентская кампания Юлии Тимошенко и люди, которые ее поддерживают. Режиссер уверена – бывший украинский премьер является ярким примером женщины-лидера, которая будет внедрять новый демократический курс Украины и будет бороться за права человека коренными реформами.

"После выхода моего документального фильма "14 женщин"(14 Women) о женщинах Сената США, в котором участвовала тогдашняя сенатор Хиллари Клинтон, я хотела снять следующий фильм о женщинах в руководстве. Мои исследования привели меня к Юлии и ее трогательной истории, которая служит метафорой борьбы женщин за лидерские позиции и подтверждением того, во что я действительно верю, что женские голоса очень важны для выживания нашей планеты", – написала режиссер на своей странице в Facebook.

В работе над лентой Мэри будет помогать исполнительный продюсер VisionaireMedia Джером Гарри, который выпустил номинированный на "Оскар" фильм об Арнольде Шварценеггере "Качая Железо" (Pumping Iron). Также к съемкам приобщен режиссер и редактор Шон Томпсон – трижды победитель Кинофестиваля Беверли-Хиллз в номинации за лучший документальный фильм: "Жизнь После Смерти (" Life after Death), "Американский Караван" (American Caravan) и "Ассирия" (The state of Assyria).

Уже известно, что в понедельник, 11 марта, Мэри Ламберт и Шон Томпсон проведут пресс-конференцию в Киеве в 12.00 в артхолле D12.