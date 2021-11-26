Глава Украинского института национальной памяти Дробович напомнил, что людей, не выполнявших приказы, арестовывали и расстреливали. Были и те, кто бесследно исчезал.

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Кроме того, действовала жуткая цензура. О страшных событиях люди не могли свободно ни писать, ни говорить.

Реализовывался целый комплекс мер, направленных на организацию геноцида. На международной арене реализовывалась политика дезинформации,

– подчеркнул Дробович.

Голод был мощным инструментом

По словам Дробовича, голод был не единственным инструментом геноцида. Репрессиями страдали как жители сельской местности, так и жители городов.

В городах были продовольственные карты. На заводах – пищевые нормы. И городские жители страдали от нехватки пищи.

Самые распространенные мифы о Голодоморе

Миф №1. Голодомор был прежде всего естественным явлением.

Миф №2. Россияне приехали и устроили Голодомор. На самом деле, соучастником этой политики на разных уровнях было и местное население.

Миф №3. Погибли только украинцы. Голодомор унес жизни людей разных национальностей, хотя больше всего жертв – именно среди украинцев.

Миф №4. Голодомор был преступлением или случайностью, а не геноцидом. Это циничная ложь, которую пытаются навязывать людям.