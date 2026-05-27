До сих пор не понимаем, – историк назвал период, ставший самой большой травмой для украинцев

Голодомор 1932 – 1933 годов стал самой большой травмой для украинского народа. Он был следствием огромной борьбы Украины за собственную свободу.

Впоследствии такой травмой стала Вторая мировая война. Историк, председатель Украинского института национальной памяти, военный Александр Алферов озвучил 24 Каналу мнение, что даже сегодня неправильно понимают Голодомор.

"Голодомор – это видеть, как медленно умирают твои дети, родители, ты, жена. Это травма на генном уровне. Очевидно, это самая большая травма для украинцев. Потом была Вторая мировая война. А позвоночник памяти – это большой Голодомор, который мы до сих пор тоже неправильно понимаем. Он был следствием нашей борьбы", – сказал он.

Какие последствия этой травмы?

Александр Алферов отметил, что Голодомор был следствием около 4 тысяч восстаний, выходов, митингов, которые начались в 1929 году. Чтобы это прекратить, советская власть создала Голодомор. Поэтому это результат борьбы, который стал ее самой большой травмой.

Следствие этой травмы – это прежде всего желание не рассказывать, потому что свидетельств о Голодоморе у нас немного. Потому что это определенная договоренность. В Голодоморе стерлась этика. Мы знаем случаи каннибализма, забирания пищи. Некоторые коммунисты, которые делали рейды на села, также происходили из Украины. То есть очень много историй за пределами. Соответственно Голодомор является замалчиваемым,

– объяснил историк.

Впоследствии Вторая мировая война травмировала еще больше. Поэтому это две самые большие травмы украинского народа.

Напомним, День памяти жертв голодоморов традиционно отмечается в четвертую субботу ноября. В 2026 году он выпадает на 28 ноября. Эта национальная дата посвящена чествованию миллионов граждан Украины, погибших вследствие искусственных голодов, организованных тоталитарным советским режимом.