В свежем выпуске "Голоса Америки" за 12 июня – глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что считает ошибкой его появление вместе с Трампом возле церкви. Это случилось после разгона демонстрантов, который восприняли как вмешательство военных во внутреннюю политику.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Трамп заявил, что правительство вынуждено применять силу во время протестов в США.