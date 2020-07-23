В свежем выпуске "Голоса Америки" – США выразили обеспокоенность нападениями против политических деятелей и представителей гражданского общества в Украине. Такое заявление сделало посольство США в Украине после сообщения о поджоге дома представителя общественной организации Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі:

США ніколи не приймуть напади Росії на суверенітет та територіальну цілісність України та Грузії. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео у своєму зверненні з нагоди 80 річниці декларації Веллеса, що закріпила політику невизнання Сполученими Штатами прав СРСР на територію країн Балтії.

Кілька великих шкільних округів в Атланті, Х'юстоні, Лос-Анджелесі й в околицях Вашингтона оголосили, що до кінця 2020 року не відновлять уроки в класах.