В свежем выпуске "Голоса Америки" на 24 канале – в США только за одни сутки более 47 тысяч человек получили положительный результат теста на COVID-19. Медики прогнозируют ухудшение ситуации, если люди и в дальнейшем не будут придерживаться карантинных ограничений.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: В Гонконге вспыхнули протесты против принятого Китаем закона о национальной безопасности. В американском штате Флорида крупнейшая вспышка COVID-19.