Голос Америки: США бьет антирекорд инфицирования COVID-19
В свежем выпуске "Голоса Америки" на 24 канале – в США только за одни сутки более 47 тысяч человек получили положительный результат теста на COVID-19. Медики прогнозируют ухудшение ситуации, если люди и в дальнейшем не будут придерживаться карантинных ограничений.
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