Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Голос Америки: Уровень безработицы в США достиг рекордной отметки

Голос Америки - Читати новину українською

В свежем выпуске "Голоса Америки" – уровень безработицы в США достиг рекордной со времен Великой Депрессии отметки – почти 15%. Такие данные обнародовало Министерство труда. В апреле экономика страны потеряла более 20 миллионов рабочих мест.

Также в "Голосе Америки" на 24 канале:

Уже к воскресенью 45 американских штатов начнут ослаблять ограничения, введенные, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины является железной. Об этом заявил Майк Помпео.

Автор: Юлия Гилей
Теги: Новости США Безработица Голос Америки
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Гитлер без усов и олени на плакатах: как Россия празднует 9 мая
сегодня , 23:00 Гитлер без усов и олени на плакатах: как Россия празднует 9 мая
Іван Яковина
Колония "победобесия", или Почему Беларусь устраивает парад?
сегодня , 19:00 Колония "победобесия", или Почему Беларусь устраивает парад?
Віталій Портников
Фондовые рынки в условиях "коронакризиса": как меняются настроения инвесторов
сегодня , 13:00 Фондовые рынки в условиях "коронакризиса": как меняются настроения инвесторов