Голос Америки: Уровень безработицы в США достиг рекордной отметки

В свежем выпуске "Голоса Америки" – уровень безработицы в США достиг рекордной со времен Великой Депрессии отметки – почти 15%. Такие данные обнародовало Министерство труда. В апреле экономика страны потеряла более 20 миллионов рабочих мест.

Также в "Голосе Америки" на 24 канале: Уже к воскресенью 45 американских штатов начнут ослаблять ограничения, введенные, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины является железной. Об этом заявил Майк Помпео.