Голос Америки. Чиновникам США звонят пранкеры, которые представляются украинским правительством
В свежем выпуске "Голоса Америки" – американские чиновники по всей стране получают звонки пранкеров, которые представляются представителями украинского правительства. Известно о семи таких случаях.
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Источник: 24 канал
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