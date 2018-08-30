Голос Америки. Дипломат рассказал, почему Евромайдан стал особенным в жизни Маккейна
В свежем выпуске "Голос Америки" – дипломат США сообщил, что Джон Маккейн называл свой опыт на Майдане в декабре 2013 года одним из самых необычных моментов своей жизни.
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Источник: 24 канал
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