Голос Америки. Эмоциональное заявление Курта Волкера об Олеге Сенцове
В свежем выпуске "Голос Америки" – американский дипломат Курт Волкер заявил, что Кремль должен освободить Олега Сенцова по гуманитарным и юридическим соображениям. Ранее госсекретарь Майк Помпео в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым призвал Россию немедленно освободить Сенцова и украинских политзаключенных.
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Источник: 24 канал
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