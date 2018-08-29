01:46
30 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
25°C 12°C
  • пятница
    25°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    29°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Политические игры Путина. Экстремистские заявления Соловьёва
Вєсті Кремля
21:05, 29 августа
Вести.UA. Азаров– эксперт по украинскому языку. Российский Львов во снах Царева
Вєсті.UA
19:49, 29 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Голос Америки. Эмоциональное заявление Курта Волкера об Олеге Сенцове

Голос Америки 73 Читати новину українською

В свежем выпуске "Голос Америки" – американский дипломат Курт Волкер заявил, что Кремль должен освободить Олега Сенцова по гуманитарным и юридическим соображениям. Ранее госсекретарь Майк Помпео в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым призвал Россию немедленно освободить Сенцова и украинских политзаключенных.

Также в выпуске:

Мир без наличных: почему власть Вашингтона против?

 

Теги: Украинцы в плену РФ заложники Олег Сенцов Новости США Голос Америки Курт Волкер
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 29 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Недотримання законів Конституції: чому Порошенко хоче перенести президентські вибори
29 августа, 23:00 Недотримання законів Конституції: чому Порошенко хоче перенести президентські вибори
Віталій Шабунін
Главные новости 29 августа: годовщина Иловайска, цены на газ, Ryanair будет летать из Украины
29 августа, 22:30 Главные новости 29 августа: годовщина Иловайска, цены на газ, Ryanair будет летать из Украины
Перший з ватажків: що не так із історією "перевербованого" екс-"міністра" "ДНР"
29 августа, 22:02 Перший з ватажків: що не так із історією "перевербованого" екс-"міністра" "ДНР"
Олексій Чибісов
"Горшок в дыре" и "ёжик под диваном": практические советы туристу, как "переварить" Будапешт
29 августа, 20:29 "Горшок в дыре" и "ёжик под диваном": практические советы туристу, как "переварить" Будапешт
Олесь Друкач
Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
29 августа, 15:01 Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
Блог Соцмережі
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук