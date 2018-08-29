Голос Америки. Эмоциональное заявление Курта Волкера об Олеге Сенцове

В свежем выпуске "Голос Америки" – американский дипломат Курт Волкер заявил, что Кремль должен освободить Олега Сенцова по гуманитарным и юридическим соображениям. Ранее госсекретарь Майк Помпео в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым призвал Россию немедленно освободить Сенцова и украинских политзаключенных.

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