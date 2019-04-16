Голос Америки: Как и сколько американцы платят налог государству
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – 15 апреля в США – это последний день, когда граждане могут подать свои налоговые декларации за прошлый год. Американцам приходится доплачивать государству деньги, которые они не уплатили в течение года, но бывает и такое, когда государство возвращает "лишнее".
Также в выпуске:
Сколько денег кампания Трампа, в первом квартале, собрала на переизбрание его президентом в 2020 году.
На президентских выборах в США будет баллотироваться 37-летний гей Питер Буттиджич.
В США состоялся показ украинского фильма "Человек с табуретом".
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии