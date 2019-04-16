Голос Америки: Как и сколько американцы платят налог государству

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – 15 апреля в США – это последний день, когда граждане могут подать свои налоговые декларации за прошлый год. Американцам приходится доплачивать государству деньги, которые они не уплатили в течение года, но бывает и такое, когда государство возвращает "лишнее".

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