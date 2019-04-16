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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Голос Америки: Как и сколько американцы платят налог государству

      Голос Америки 41 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Голос Америки" – 15 апреля в США – это последний день, когда граждане могут подать свои налоговые декларации за прошлый год. Американцам приходится доплачивать государству деньги, которые они не уплатили в течение года, но бывает и такое, когда государство возвращает "лишнее".

      Также в выпуске:

      Сколько денег кампания Трампа, в первом квартале, собрала на переизбрание его президентом в 2020 году.

      На президентских выборах в США будет баллотироваться 37-летний гей Питер Буттиджич.

      В США состоялся показ украинского фильма "Человек с табуретом".

      blog_ava
      Интерпол передал Крючкова НАБУ: почему перед вторым туром выборов и при чем здесь Порошенко
      15 апреля
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      Теги: Налоги Деньги Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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