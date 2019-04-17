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      ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Голос Америки: Как новые санкции против РФ повлияют на энергетику США

      Голос Америки 44 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Голос Америки" – сегодня новые американские санкции обсуждали эксперты аналитического центра "Атлантического совета" в Вашингтоне. Сам санкционный законопроект под названием "Защита американской безопасности от кремлевской агрессии" был зарегистрирован в сенате еще в феврале 2019 года.

      Также в выпуске:

      Администрация Дональда Трампа усиливает давление на правительство Кубы.

      Общественные активисты заявили о гендерном неравенстве в отношении памятников архитектуры в США.

      blog_ava
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      17 апреля
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      Теги: Новости России Голос Америки Энергетика Санкции Новости США
      Источник: 24 канал
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