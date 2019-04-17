Голос Америки: Как новые санкции против РФ повлияют на энергетику США
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – сегодня новые американские санкции обсуждали эксперты аналитического центра "Атлантического совета" в Вашингтоне. Сам санкционный законопроект под названием "Защита американской безопасности от кремлевской агрессии" был зарегистрирован в сенате еще в феврале 2019 года.
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Источник: 24 канал
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