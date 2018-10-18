Голос Америки. Манафорт начал активно сотрудничать прокурором Мюллером
В свежем выпуске "Голос Америки" – бывший советник Януковича Пол Манафорт активно сотрудничает со специальным прокурором Мюллером, который расследует дело вмешательство россиян в американские выборы.
Также в выпуске:
Президент Трамп активно агитирует перед промежуточными выборами в Конгресс.
В Чикаго открылась выставка украинской графики.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии