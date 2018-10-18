Голос Америки. Манафорт начал активно сотрудничать прокурором Мюллером

Президент Трамп активно агитирует перед промежуточными выборами в Конгресс.

В свежем выпуске "Голос Америки" – бывший советник Януковича Пол Манафорт активно сотрудничает со специальным прокурором Мюллером, который расследует дело вмешательство россиян в американские выборы.

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