Голос Америки. Обама во время выступления громко раскритиковал Трампа
В свежем выпуске "Голоса Америки" – экс-президент США Барак Обама, критикуя политику действующего президента Америки Дональда Трампа, агитирует голосовать за демократов на выборах в Конгресс.
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Источник: 24 канал
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