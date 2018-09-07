Голос Америки. Обама во время выступления громко раскритиковал Трампа

В свежем выпуске "Голоса Америки" – экс-президент США Барак Обама, критикуя политику действующего президента Америки Дональда Трампа, агитирует голосовать за демократов на выборах в Конгресс.

Также в выпуске: В Белом доме ищут человека, написавшего анонимную колонку в издании New York Times с критикой Дональда Трампа. Американские законодатели призывают к помощи Украине не словом, а делом.