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Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Голос Америки. Обама во время выступления громко раскритиковал Трампа

Голос Америки 45 Читати новину українською

В свежем выпуске "Голоса Америки" – экс-президент США Барак Обама, критикуя политику действующего президента Америки Дональда Трампа, агитирует голосовать за демократов на выборах в Конгресс.

Также в выпуске:

В Белом доме ищут человека, написавшего анонимную колонку в издании New York Times с критикой Дональда Трампа.

Американские законодатели призывают к помощи Украине не словом, а делом.

Теги: Дональд Трамп Новости США Барак Обама Голос Америки
Источник: 24 канал
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