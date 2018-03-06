Голос Америки. Почему закрывают офис Института Кеннана в Киеве
Голос Америки 23:13, 6 марта 182 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – Американский центр Вудро Вильсона объявил о закрытии офиса Института Кеннана в Киеве. Это решение якобы было принято в ходе консультации с американскими чиновниками.
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Источник: 24 Канал
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