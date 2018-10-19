Голос Америки. Почему западные эксперты приветствовали повышение цен на газ для украинцев

В свежем выпуске "Голос Америки" – западные эксперты поддержали решение Кабмина о повышении цен на газ, потому что это позволит получить транш МВФ, сумма которого почти 4 миллиардов долларов.

Также в выпуске: Экс-чиновник Пентагона о взрыве в Керчи: Кремль использует трагедию для давления на Киев. Американские вузы предлагают бесплатное обучение для геймеров.