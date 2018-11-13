Голос Америки. Последствия разрушительных пожаров на севере Калифорнии
В свежем выпуске "Голоса Америки" – пожар на севере Калифорнии официально принес больше всего жертв за всю историю штата. Погибло уже 42 человека, одолеть пламя одновременно пытается 5 тысяч пожарных.
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Источник: 24 канал
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