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      Голос Америки. Последствия разрушительных пожаров на севере Калифорнии

      Голос Америки 44 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – пожар на севере Калифорнии официально принес больше всего жертв за всю историю штата. Погибло уже 42 человека, одолеть пламя одновременно пытается 5 тысяч пожарных.

      Также в выпуске:

      Победа демократов в традиционно республиканском штате Аризона.

      Амазон откроет офис в пригороде Вашингтона и в Нью Йорке.

      Теги: Жертвы Пожар Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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