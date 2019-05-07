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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Голос Америки: Реакция Вашингтона на увольнение посла США в Украине Мари Йованович

      Голос Америки 69 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Мари Йованович действительно покинет пост посла Соединенных Штатов Америки в Украине после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. В Государственном департаменте США заявили, что это плановая ротация.

      Также в выпуске:

      Госсекретарь США Майк Помпео отменил запланированную встречу с Меркель в Берлине и исчез в неизвестном направлении.

      Бывший личный юрист Трампа прибыл в тюрьму.

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      7 мая
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      Теги: Новости Украины Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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