Голос Америки: Реакция Вашингтона на увольнение посла США в Украине Мари Йованович
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Мари Йованович действительно покинет пост посла Соединенных Штатов Америки в Украине после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. В Государственном департаменте США заявили, что это плановая ротация.
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Источник: 24 канал
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