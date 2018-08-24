Голос Америки. Сенаторы США рассказали о главных вызовах для Украины

Как поздравили Украину международные лидеры с 27-ой годовщиной независимости .

В свежем выпуске "Голос Америки" – сенаторы США рассказали на каком этапе сейчас американско-украинские отношения и какие главные вызовы стоят перед Украиной.

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