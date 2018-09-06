Голос Америки. Скандальная статья в The New York Times про Трампа
В свежем выпуске "Голос Америки" – авторитетное издание The New York Times опубликовало блог американского чиновника, который называет себя участником "сопротивления" внутри администрации Трампа, который пытается не допустить осуществления "худших побуждений" главы Белого дома.
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Источник: 24 канал
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