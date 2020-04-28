00:02
29 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 MH17
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 MH17

      Голос Америки: Несколько штатов США планируют ослабить карантин, несмотря на миллион больных

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – ряд штатов США начнут ослаблять карантинные ограничения уже с 1 мая. К примеру, в Техасе откроют торговые центры, рестораны и магазины, а в Колорадо – салоны красоты.

      Также в выпуске "Голос Америки" на 24 канале:

      Сенат США планирует возобновить свою работу 4 мая.

      Нью-Йорк стал первым штатом, который отменил проведение нынешних праймериз Демократической партии из-за пандемии.

      Более 10 мясоперерабатывающих заводов в США временно закрылись из-за большого количества случаев заражения COVID-19 среди работников.

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости США Голос Америки
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Я такого не помню за все годы работы, – огнеборец о пожаре на Житомирщине
      28 апреля , 19:10 Я такого не помню за все годы работы, – огнеборец о пожаре на Житомирщине
      Євгенія Мазур
      Несколько выводов из скандала с Региной Тодоренко
      28 апреля , 19:00 Несколько выводов из скандала с Региной Тодоренко
      Марія Єфросиніна