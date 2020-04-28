Голос Америки: Несколько штатов США планируют ослабить карантин, несмотря на миллион больных
В свежем выпуске "Голоса Америки" – ряд штатов США начнут ослаблять карантинные ограничения уже с 1 мая. К примеру, в Техасе откроют торговые центры, рестораны и магазины, а в Колорадо – салоны красоты.
Также в выпуске "Голос Америки" на 24 канале:
Сенат США планирует возобновить свою работу 4 мая.
Нью-Йорк стал первым штатом, который отменил проведение нынешних праймериз Демократической партии из-за пандемии.
Более 10 мясоперерабатывающих заводов в США временно закрылись из-за большого количества случаев заражения COVID-19 среди работников.
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