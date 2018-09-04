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Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
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Голос Америки. Ссоры Дональда Трампа с Министерством юстиции

Голос Америки 12 Читати новину українською

В свежем выпуске "Голос Америки" – до промежуточных выборов в Конгресс США осталось меньше двух месяцев. На днях Дональд Трамп обвинил Министерство юстиции в том, что они якобы уменьшают шансы кандидатов-республиканцев на победу, потому что против них открыли дела.

Также в выпуске:

Что думают жители Аризоны относительно иммиграции и строительства стены на границе с Мексикой.

В Вашингтоне проходит слушание о назначении нового верховного судьи.

Теги: Дональд Трамп Новости США Голос Америки
Источник: 24 канал
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