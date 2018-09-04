Голос Америки. Ссоры Дональда Трампа с Министерством юстиции
В свежем выпуске "Голос Америки" – до промежуточных выборов в Конгресс США осталось меньше двух месяцев. На днях Дональд Трамп обвинил Министерство юстиции в том, что они якобы уменьшают шансы кандидатов-республиканцев на победу, потому что против них открыли дела.
Также в выпуске:
Что думают жители Аризоны относительно иммиграции и строительства стены на границе с Мексикой.
В Вашингтоне проходит слушание о назначении нового верховного судьи.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии