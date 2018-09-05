Голос Америки. Тереза Мэй сообщила о важных деталях расследования отравления Скрипалей
В свежем выпуске "Голос Америки" – Тереза Мэй заявила, что агенты, которых обвиняют в отравлении Скрипалей, работали на ГРУ России.
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Источник: 24 канал
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