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Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Голос Америки. Тереза Мэй сообщила о важных деталях расследования отравления Скрипалей

Голос Америки 31 Читати новину українською

В свежем выпуске "Голос Америки" – Тереза Мэй заявила, что агенты, которых обвиняют в отравлении Скрипалей, работали на ГРУ России.

Также в выпуске:

Очередная скандальная книга о внутренних интригах Белого Дома поставила на уши Вашингтон.

Белый дом предостерегает сирийского президента от возможного использования химического оружия.

Теги: Новости Украины Тереза Мэй Отравление Сергея Скрипаля Новости США Голос Америки
Источник: 24 канал
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