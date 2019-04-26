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      Голос Америки: Трамп обвинил Украину в возможной помощи Хиллари Клинтон

      Голос Америки 49 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Дональд Трамп заявил, что Минюст США рассматривает "потрясающие и веские доказательства того, что Украина могла слить информацию про Пола Манафорта, чтобы помочь кампании Хиллари Клинтон".

      Также в выпуске:

      Эксклюзивное интервью с экс-главой Нацбанка Украины Валерией Гонтаревой в Лондоне.

      Украинцы в Вашингтоне учат детей расписывать пасхальные яйца горячим воском.

      blog_ava
      На шахте в так называемой "ЛНР" произошел взрыв, есть погибшие: видео (обновлено)
      26 апреля
      999
      Теги: Дональд Трамп Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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