Голос Америки: Трамп обвинил Украину в возможной помощи Хиллари Клинтон
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Дональд Трамп заявил, что Минюст США рассматривает "потрясающие и веские доказательства того, что Украина могла слить информацию про Пола Манафорта, чтобы помочь кампании Хиллари Клинтон".
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Источник: 24 канал
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