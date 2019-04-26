Голос Америки: Трамп обвинил Украину в возможной помощи Хиллари Клинтон

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Дональд Трамп заявил, что Минюст США рассматривает "потрясающие и веские доказательства того, что Украина могла слить информацию про Пола Манафорта, чтобы помочь кампании Хиллари Клинтон".

Также в выпуске: Эксклюзивное интервью с экс-главой Нацбанка Украины Валерией Гонтаревой в Лондоне. Украинцы в Вашингтоне учат детей расписывать пасхальные яйца горячим воском.

Источник: 24 канал