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      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Голос Америки. Трамп отчитался о своем визите во Францию

      Голос Америки 24 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голос Америки" – Дональд Трамп вернулся из Франции, куда летал по случаю 100-летия завершения Первой мировой войны. В социальной сети президент США написал, что достиг значительных результатов во время встречи с мировыми лидерами.

      Также в выпуске:

      США выступают против строительства газопровода "Северный поток-2".

      Пожары в Калифорнии.

      В США отмечают День ветеранов.

      Теги: Дональд Трамп Новости Франции Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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