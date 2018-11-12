Голос Америки. Трамп отчитался о своем визите во Францию
В свежем выпуске "Голос Америки" – Дональд Трамп вернулся из Франции, куда летал по случаю 100-летия завершения Первой мировой войны. В социальной сети президент США написал, что достиг значительных результатов во время встречи с мировыми лидерами.
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Источник: 24 канал
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