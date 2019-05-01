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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Голос Америки: В Конгрессе США посоветовали, как не дать Кремлю манипулировать Зеленским

      Голос Америки 61 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – не дать Кремлю манипулировать Зеленским, усилить санкции против России и активно противостоять киберугрозам. Такие рекомендации дали в Конгрессе США бывшие высокопоставленные чиновники американской власти и военные лидеры.

      Также в выпуске:

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Украина – Россия Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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