Голос Америки: В Конгрессе США посоветовали, как не дать Кремлю манипулировать Зеленским

В свежем выпуске "Голоса Америки" – не дать Кремлю манипулировать Зеленским, усилить санкции против России и активно противостоять киберугрозам. Такие рекомендации дали в Конгрессе США бывшие высокопоставленные чиновники американской власти и военные лидеры.

Также в выпуске: Телеканал HBO снял мини-сериал о Чернобыле. Фильм про войну с правдой и о том, какую цену пришлось заплатить за ее игнорирование, – говорят его создатели.

Источник: 24 канал