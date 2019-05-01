Голос Америки: В Конгрессе США посоветовали, как не дать Кремлю манипулировать Зеленским
В свежем выпуске "Голоса Америки" – не дать Кремлю манипулировать Зеленским, усилить санкции против России и активно противостоять киберугрозам. Такие рекомендации дали в Конгрессе США бывшие высокопоставленные чиновники американской власти и военные лидеры.
Также в выпуске:
Телеканал HBO снял мини-сериал о Чернобыле. Фильм про войну с правдой и о том, какую цену пришлось заплатить за ее игнорирование, – говорят его создатели.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии