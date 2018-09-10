Голос Америки. В США прокомментировали расследование в Гааге против американских военных
В свежем выпуске "Голос Америки" – США не признают решение международного уголовного суда в Гааге. А тех, кто будет сотрудничать с ними против американцев, ожидают санкции. Такое заявление сделал советник по нацбезопасности Джон Болтон в ответ на вероятное начало расследования возможных преступлений американских солдат во время войны в Афганистане.
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Источник: 24 канал
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