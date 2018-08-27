Голос Америки. Волкер рассказал, чего ожидать от России в Азовском море
В свежем выпуске "Голос Америки" – Курт Волкер не ожидает агрессивных действий от России в Азовском море, однако советует готовиться ко всему.
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Источник: 24 канал
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