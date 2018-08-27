Голос Америки. Волкер рассказал, чего ожидать от России в Азовском море

В свежем выпуске "Голос Америки" – Курт Волкер не ожидает агрессивных действий от России в Азовском море, однако советует готовиться ко всему.

Также в выпуске: Дональд Трамп разрывает соглашение о свободной торговле с Канадой и Мексикой – NAFTA. Прощание с Маккейном продлится несколько дней и с почестями, которые имели лишь 30 американцев.